17 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AK Parti'den dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz

AK Parti'den dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu ilçesindeki toplu açılış töreninde 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeli haberi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Salı günü Çanakkale'ye geleceğini belirten Turan, "İnşallah, bir kaç gün sonra Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Adil Karaismailoğlu Bey gelecekler, köprüyü yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 17.09.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 17:05
  • 1
  • 25
AK Parti’den dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçeceğiz

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılış törenleri gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
AK Parti’den dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçeceğiz

Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

  • 3
  • 25
AK Parti’den dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçeceğiz

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve sonrasında Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti.

  • 4
  • 25
AK Parti’den dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçeceğiz

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 60 yıl önce idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı andı.

  • 5
  • 25
AK Parti’den dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçeceğiz

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE YAYA OLARAK SALI GÜNÜ ASYA'DAN AVRUPA'YA YÜRÜNECEK
1915 Çanakkale Köprüsü'nün uluslararası bir proje olduğunu da sözlerine ekleyen Turan, "Artık uluslararası, büyük projelerle gündeme gelmeye başladık.