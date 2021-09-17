AK Parti'den dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu ilçesindeki toplu açılış töreninde 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeli haberi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Salı günü Çanakkale'ye geleceğini belirten Turan, "İnşallah, bir kaç gün sonra Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Adil Karaismailoğlu Bey gelecekler, köprüyü yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 17.09.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 17:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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