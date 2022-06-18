18 Haziran 2022, Cumartesi
YKS TYT yorumları: 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri...
YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2022 YKS'nin ilk oturumu TYT bugün yapılıyor. Sınava katılan milyonlarca öğrenci, sonuçları beklemeye başlarken bir yandan da sınavın nasıl olduğu hakkında detayları araştırmaya başladı. Sınavlardan çıkmaya başlayan öğrenciler, sosyal medya üzerinden sınav yorumlarını paylaşmaya başladı. Peki, 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı? İşte YKS TYT yorumları...
Giriş Tarihi: 18.06.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 11:39
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