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Haberler Galeri YKS TYT yorumları: 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri...

YKS TYT yorumları: 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri...

YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2022 YKS'nin ilk oturumu TYT bugün yapılıyor. Sınava katılan milyonlarca öğrenci, sonuçları beklemeye başlarken bir yandan da sınavın nasıl olduğu hakkında detayları araştırmaya başladı. Sınavlardan çıkmaya başlayan öğrenciler, sosyal medya üzerinden sınav yorumlarını paylaşmaya başladı. Peki, 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı? İşte YKS TYT yorumları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 11:39
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YKS TYT yorumları: 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri...

YKS TYT yorumları, günün en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Üniversiteye geçiş için heyecan içinde olan öğrenciler, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS'ye başvurdu. Milyonlarca öğrenci YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye bugün katılıyor. YKS sonuçları heyecanla beklenirken, sınav yorumları da araştırılmaya başlandı. 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS TYT yorumları: 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri...

2022 YKS TYT ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye katılan adaylar sınavdan çıkmaya başladı. 165 dakika süre verilen sınav saat 13.00'da tamamlanacak. Sınavdan çıkan öğrencilerden bazıları sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.

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YKS TYT yorumları: 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri...

TYT KONULARI NELER?

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

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YKS TYT yorumları: 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri...

AYT SAAT KAÇTA?

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

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YKS TYT yorumları: 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri...

YDT SAAT KAÇTA?

19 Haziran'da yapılacak üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adayların 80 soru için 120 dakika süreleri olacak. AYT ve YDT oturumlarının süresinde herhangi bir değişiklik olmadı. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.