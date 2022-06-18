18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştiriliyor. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. ÖSYM tarafından sınav görevlilerine ödenen ücretlerin ne kadar olduğu ve hangi tarihte verileceği merak edilmeye başlandı. Peki, YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2022 12:14
  • 1
  • 14
YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı TYT bugün gerçekleştiriliyor. 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanan TYT'de 521 bin 191 kişi görev aldı. Şimdi ise gözler YKS sınav görevli ücretlerinin ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gözetmen: 210 TL

Yedek Gözetmen: 200 TL ödeme yapılacak.

Salon Başkanı: 250 TL ödeme yapılacak.

  • 3
  • 14
YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

  • 4
  • 14
YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

  • 5
  • 14
YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, sınav bitiminin ardından çok geçmeden ödeniyor. 2022 YKS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırıyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. Sınavın ardından görevli ücretlerinin 1 hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu kapsamda YKS görevli ücretlerinin en geç 26 Haziran'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.