YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştiriliyor. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. ÖSYM tarafından sınav görevlilerine ödenen ücretlerin ne kadar olduğu ve hangi tarihte verileceği merak edilmeye başlandı. Peki, YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...