YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?

YKS TYT sınavı nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? Sınava katılan öğrenciler ve velileri bu sorulara yanıt arıyor. 2021 YKS'nin ilk oturumu TYT saat 10.15'te başladı ve adaylara soruları cevaplamaları için 135 dakika süre verildi. 2 milyon 592 bin 579 adayın katılım sağladığı TYT ile ilgili sınav yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı? İşte 2021 YKS TYT yorumları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.06.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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