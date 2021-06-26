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Haberler Galeri YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?

YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?

YKS TYT sınavı nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? Sınava katılan öğrenciler ve velileri bu sorulara yanıt arıyor. 2021 YKS'nin ilk oturumu TYT saat 10.15'te başladı ve adaylara soruları cevaplamaları için 135 dakika süre verildi. 2 milyon 592 bin 579 adayın katılım sağladığı TYT ile ilgili sınav yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı? İşte 2021 YKS TYT yorumları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 12:14
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YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?

YKS TYT yorumları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT'ye milyonlarca aday katıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçları beklemeye başlayan öğrenciler, şimdi de sınav yorumlarını araştırıyor. İkinci ve üçüncü oturum ise yarın gerçekleştirilecek. Peki, 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı? İşte 2021 YKS TYT yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?

YKS TYT ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilen YKS sınavının ilk oturumu olan TYT'ye katılan adaylar sınavdan çıkmaya başladı. 135 dakika süre verilen sınav saat 12.30'da tamamlanacak. Sınavdan çıkan öğrencilerden bazıları sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.

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YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?

TYT KONULARI NELER?

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

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YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?

2021 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

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YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.