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Haberler Galeri YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM açıkladı

YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM açıkladı

YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? Üniversite sınavına saatler kaldı. Sınava katılacak milyonlarca öğrenci heyecan içinde sınav saatini beklemeye geçti. Uzun süredir YKS'ye hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavın saat kaçta gerçekleştirileceğini araştırıyor. ÖSYM takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte YKS sınav takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 10:50
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YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM açıkladı

YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM tarafından üniversite tercihlerinde kullanılacak puanı belirlemek için gerçekleştirilen YKS'ye katılacak öğrenciler, sınav saatini beklemeye başladı. Bu hafta sonu uygulanacak YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınav başlangıç ve bitiş saatini araştırıyor. Peki, YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte merak edilen her şey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM açıkladı

YKS TYT AYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM açıkladı

YKS SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecek.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM açıkladı

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır.

Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM açıkladı

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.