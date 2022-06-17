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YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM açıkladı
YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? Üniversite sınavına saatler kaldı. Sınava katılacak milyonlarca öğrenci heyecan içinde sınav saatini beklemeye geçti. Uzun süredir YKS'ye hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavın saat kaçta gerçekleştirileceğini araştırıyor. ÖSYM takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte YKS sınav takvimi...