17 Haziran 2022, Cuma
ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!
ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı TYT yarın gerçekleştirilecek. AYT ve YDT oturumları ise pazar günü yapılacak. Üniversite sınavına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgelerini çıktı almaları gerekiyor. Sınav belgesi yanında olmayan öğrenciler, sınav binasına alınmayacak. Peki, ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? İşte 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...
Giriş Tarihi: 17.06.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 10:50
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