17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı TYT yarın gerçekleştirilecek. AYT ve YDT oturumları ise pazar günü yapılacak. Üniversite sınavına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgelerini çıktı almaları gerekiyor. Sınav belgesi yanında olmayan öğrenciler, sınav binasına alınmayacak. Peki, ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? İşte 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 10:50
  • 1
  • 11
ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran'da, AYT ve YDT oturumları ise 19 Haziran'da yapılacak. Sınav öncesi öğrenciler sınav giriş belgelerini çıktı almaya başladı. Peki, ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? İşte 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

YKS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden görüntülenebiliyor. Öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden çıkarabilirler.

2022 YKS SINAV YERLERİ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 11
ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

YKS TYT AYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

  • 4
  • 11
ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır.

Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

  • 5
  • 11
ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.