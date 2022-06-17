Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler ne zaman, hangi gün bitecek?

Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Bu gelişmelerle en çok merak edilenlerden biri de üniversiteler oldu. Final sınavlarına katılan öğrenciler, üniversitelerin kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler ne zaman, hangi gün bitecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.06.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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