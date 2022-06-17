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Haberler Galeri Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler ne zaman, hangi gün bitecek?

Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler ne zaman, hangi gün bitecek?

Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Bu gelişmelerle en çok merak edilenlerden biri de üniversiteler oldu. Final sınavlarına katılan öğrenciler, üniversitelerin kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler ne zaman, hangi gün bitecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 10:19
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Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler ne zaman, hangi gün bitecek?

Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılının bugün sona erecek olması ile birlikte gözler üniversitelerin kapanacağı tarihe çevrildi. Bahar dönemi final sınavlarına katılan üniversite öğrencileri, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler ne zaman, hangi gün bitecek? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler ne zaman, hangi gün bitecek?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANIYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, üniversitelerin kapanacağı tarih, üniversitelerin akademik takvimine göre değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda, öğrenim görülen üniversitelerin akademik takviminin incelenmesi gerekiyor.

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Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler ne zaman, hangi gün bitecek?

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler ne zaman, hangi gün bitecek?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

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Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler ne zaman, hangi gün bitecek?

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.