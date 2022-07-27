YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

YKS TERCİH KODU NASIL BULUNUR?

YKS tercih adı ve kodu, tercih kılavuzunda belirtildi. Tablo-3 ve Tablo-4'te yer alan üniversite kontenjanları, bölümleri ve taban puanları kısmında ilgili bölümlerin kodları yer alıyor. Tabloda, her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, programın öğretim süresi (3) numaralı sütunda, programın puan türü (4) numaralı sütunda, programın genel kontenjanı (5) numaralı sütunda, okul birincisi kontenjanı (6) numaralı sütunda, programla ilgili özel koşul ve açıklamaları (7) numaralı sütunda (Bu koşul numaralarının içeriği "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir.) verilmiştir.