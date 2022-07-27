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Haberler Galeri YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz'da başladı. Üniversite yerleştirmeleri için gerçekleştirilen tercihlerin son tarihi merak ediliyor. Tercih bildiriminde bulunacak olan öğrenciler, tercihlerin biteceği tarihi araştırırken, tercih yapanlar ise sonuçları beklemeye başladı. Peki, YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022 12:34 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 12:38
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YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

YKS tercihler ne zaman bitiyor? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 YKS tercihleri başladı. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden uygulanan tercihlerin hangi tarihte biteceği merak ediliyor. Tercih başvurusunda bulunan öğrenciler ise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

YKS TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

27 Temmuz'da başlayan 2022-YKS tercih işlemleri 05 Ağustos 2022 tarihinde bitecek. Tercih işlemleri, 05 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

2022 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi aracılığıyla adaylara duyurulacak.

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YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

YÖK Atlas tercih robotu aracılığıyla ilgili puan türlerinden hangi programlara tercih yapılabileceği, üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerini görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkler aracılığıyla 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri ile taban puanlarını sorgulayabilirsiniz.

YKS 2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

YKS TERCİH KODU NASIL BULUNUR?

YKS tercih adı ve kodu, tercih kılavuzunda belirtildi. Tablo-3 ve Tablo-4'te yer alan üniversite kontenjanları, bölümleri ve taban puanları kısmında ilgili bölümlerin kodları yer alıyor. Tabloda, her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, programın öğretim süresi (3) numaralı sütunda, programın puan türü (4) numaralı sütunda, programın genel kontenjanı (5) numaralı sütunda, okul birincisi kontenjanı (6) numaralı sütunda, programla ilgili özel koşul ve açıklamaları (7) numaralı sütunda (Bu koşul numaralarının içeriği "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir.) verilmiştir.