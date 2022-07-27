27 Temmuz 2022, Çarşamba
YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...
YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz'da başladı. Üniversite yerleştirmeleri için gerçekleştirilen tercihlerin son tarihi merak ediliyor. Tercih bildiriminde bulunacak olan öğrenciler, tercihlerin biteceği tarihi araştırırken, tercih yapanlar ise sonuçları beklemeye başladı. Peki, YKS tercihler ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.07.2022 12:34 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 12:38
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