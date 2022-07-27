Açıköğretim üniversite bölümleri: 2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim bölümleri kodları 2022

Açıköğretim üniversite bölümleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Üniversite tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte eğitimine açıköğretim üzerinden devam ettirecek olan öğrencilerin tercih detayları belli oldu. Anadolu Üniversitesi bölümleri ve kodları, 2022 YKS tercih kılavuzunda duyuruldu. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim bölümleri kodları nedir? İşte 2022 açıköğretim üniversite bölümleri...