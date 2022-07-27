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Açıköğretim üniversite bölümleri: 2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim bölümleri kodları 2022
Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri neler? 2022 YKS tercih işlemleri başladı. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettirmek isteyen öğrenciler, açıköğretim bölümleri ve kodlarını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte açıköğretim bölümleri belli oldu. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim bölümleri kodları nedir? İşte 2022 açıköğretim üniversite bölümleri...