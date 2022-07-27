CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde grev! Verilen sözler tutulmadı çalışanlar yok sayıldı: Sonuna kadar direneceğiz

Sarıyer Belediyesi çalışanlarının maaş zammı grevi 23. gününe girdi. İşçiler, Sarıyer Belediyesi'nin önünde dün de eylem gerçekleştirdi. Genel İş Avrupa Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan "Biz daha önce belediyeyle yüzde 40 maaş zammında anlaşmıştık. Sonradan ne hikmetse vazgeçtiler. Biz şuan yüzde 40'da direniyoruz. Onlar bize yüzde 20 teklif ettiler" dedi. İşçi Cevdet Taş ise "Biz istediğimiz rakamın bütçeye çok etki edeceğini düşünmüyoruz. Bayramda bile evlatlarımızla burada bayramlaştık" ifadesinde bulundu. İşçi Sedat Topçu, "Buraya siyasilerden gelen giden yok. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde eylem oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu her gün oradaydı. Bir defa bile uğramadı. Bizle işçilerle temas yok. Hakkımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz." şeklinde konuştu.