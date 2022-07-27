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CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde grev! Verilen sözler tutulmadı çalışanlar yok sayıldı: Sonuna kadar direneceğiz

Sarıyer Belediyesi çalışanlarının maaş zammı grevi 23. gününe girdi. İşçiler, Sarıyer Belediyesi'nin önünde dün de eylem gerçekleştirdi. Genel İş Avrupa Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan "Biz daha önce belediyeyle yüzde 40 maaş zammında anlaşmıştık. Sonradan ne hikmetse vazgeçtiler. Biz şuan yüzde 40'da direniyoruz. Onlar bize yüzde 20 teklif ettiler" dedi. İşçi Cevdet Taş ise "Biz istediğimiz rakamın bütçeye çok etki edeceğini düşünmüyoruz. Bayramda bile evlatlarımızla burada bayramlaştık" ifadesinde bulundu. İşçi Sedat Topçu, "Buraya siyasilerden gelen giden yok. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde eylem oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu her gün oradaydı. Bir defa bile uğramadı. Bizle işçilerle temas yok. Hakkımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 12:33
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CHP’li Sarıyer Belediyesi’nde grev! Verilen sözler tutulmadı çalışanlar yok sayıldı: Sonuna kadar direneceğiz

Sarıyer Belediyesi çalışanlarının maaş zammı grevi 23. gününe girdi. İşçiler, Sarıyer Belediyesi'nin önünde dün de eylem gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP’li Sarıyer Belediyesi’nde grev! Verilen sözler tutulmadı çalışanlar yok sayıldı: Sonuna kadar direneceğiz

Sendika temsilcisi ve işçiler; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kendilerine yüzde 40 zam yapılacağını söylediğini ancak yüzde 20'lik zam yapıldığını söyledi. Sarıyer Belediyesi'nde maaş zammında dolayı mağdur işçi sayısının 100 olduğu öğrenildi.

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CHP’li Sarıyer Belediyesi’nde grev! Verilen sözler tutulmadı çalışanlar yok sayıldı: Sonuna kadar direneceğiz

Sendika başkanı ve işçilerin açıklamaları şöyle:

ÖNCE YÜZDE 40 DEDİLER SONRA YÜZDE 20 VERDİLER

Genel İş Avrupa Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan: "2022'nin Ocak ayından bu yana Sariyet Belediyesi'yle müzakereler devam ediyor.

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CHP’li Sarıyer Belediyesi’nde grev! Verilen sözler tutulmadı çalışanlar yok sayıldı: Sonuna kadar direneceğiz

Biz daha önce belediyeyle yüzde 40 maaş zammında anlaşmıştık. Sonradan ne hikmetse vazgeçtiler. Biz şuan yüzde 40'da direniyoruz. Onlar bize yüzde 20 teklif ettiler. Toplamda yüz işçiyiz. Bu rakam ekonominin bütçesine zarar verecek bu rakam değil. Biz mutabık kalana kadar devam edeceğiz."

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CHP’li Sarıyer Belediyesi’nde grev! Verilen sözler tutulmadı çalışanlar yok sayıldı: Sonuna kadar direneceğiz

"CANAN KAFTANCIOĞLU BİR DEFA BİLE YANIMIZA GELMEDİ"
Sedat Topçu: "Bizde sözleşmeler iki yıllık yapılır. 2023 sözleşmesinde bizim aldığımız maaş enflasyonun da altına alınacak. Buraya siyasilerden gelen giden yok. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde eylem oldu.