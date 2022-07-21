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Haberler Galeri YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...

YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...

YKS tercihleri için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca kişi 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde tercih bildiriminde bulunacak. Üniversite tercihleri yaklaşırken, en çok merak edilenlerden biri de üniversite kontenjanları oldu. ÖSYM'nin ön bilgilendirme amaçlı yayımladığı kılavuz ile birlikte yükseköğretim programlarına ait kontenjanlar belli oldu. Bu kapsamda en çok dikkat çekenler arasında bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık ve psikoloji bölümleri oldu. İşte üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları...

Giriş Tarihi: 21.07.2022 10:53
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YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...

YKS tercih yapacaklar dikkat! ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı yayımlanan tercih kılavuzunda, üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından üniversitelerin en çok tercih edilen bölümlerinde kontenjan artışı yaşandığı görüldü. En çok artışın bilgisayar mühendisliğinde yapıldığı açıklanırken, diğer bölümlerde de dikkat çeken artışlar yapıldı. İşte 2022 YKS üniversite kontenjanları...

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YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...

2022 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI SON DURUM

Üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, KKTC dâhil olmak üzere ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde gerçekleşti. Kontenjanlar geçen yıla göre 22 bin 821 artmış oldu.

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YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...

Sabah'ta yer alan habere göre, bu yıl adayların en çok hayalini kurduğu, popüler bölümler olarak bilinen tıp, hukuk, mühendislik, eczacılık gibi programlarda ciddi kontenjan artışları yapıldı. En fazla artış bilgisayar mühendisliği programlarında oldu. Bu yıl kontenjanı bin 102 artırılan bilgisayar mühendisliği programlarının devlet ve vakıf olmak üzere toplam kontenjanı 13 bin 277 olarak belirlendi.

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YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...

Sağlık programlarında da rekor kontenjan artışları yapıldı. Hemşirelik bölümünün kontenjanı bu yıl bin 23 artırılarak 16 bin 588 olarak belirlendi. 50 bin başarı sıralaması koşulu bulunan Tıp fakültelerinin kontenjanları 802 artırılarak 18 bin 347 oldu. 80 bin başarı sıralaması barajı olan diş hekimliği ise 481 arttı ve 9 bin 264'e yükseldi.

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YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...

2022 HUKUK KONTENJANLARI

Geçen yıl kontenjanı 313 düşürülen hukuk programlarında bu yıl artışa gidildi. Hukuk bölümünün kontenjanı 366 artırılarak 16 bin 633 olarak belirlendi. Ancak hukuk programlarına yerleşebilmek için de asgari 125 bininci sırada olmak gerekiyor. Bu sıralamanın altında kalan adaylar hukuk seçemeyecek.