YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...

2022 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI SON DURUM

Üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, KKTC dâhil olmak üzere ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde gerçekleşti. Kontenjanlar geçen yıla göre 22 bin 821 artmış oldu.