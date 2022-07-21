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Bolu'daki içme suyu zehirlenmesinde tablo ağırlaşıyor! 14'ü yoğun bakımda 36 kişi tedavi altında

Türkiye'nin anbean takip ettiği Bolu'daki içme suyundan zehirlenme olayında yeni gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. Şu ana dek can kaybı olmadı." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 12:34
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Bolu’daki içme suyu zehirlenmesinde tablo ağırlaşıyor! 14’ü yoğun bakımda 36 kişi tedavi altında

Bolu'da, Yuva köyünde içme suyundan zehirlendiği düşünülen kişilerin sayısı 70'i geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'daki olaylar hakkındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bolu’daki içme suyu zehirlenmesinde tablo ağırlaşıyor! 14’ü yoğun bakımda 36 kişi tedavi altında

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. Şu ana dek can kaybı olmadı" ifadelerine yer verdi.

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Bolu’daki içme suyu zehirlenmesinde tablo ağırlaşıyor! 14’ü yoğun bakımda 36 kişi tedavi altında

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,Yuva köyünde bazı çocuklarda ve yetişkinlerde görülen karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle inceleme başlatıldığı belirtildi. Olayla ilgili 16 Temmuz'dan itibaren İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından Yuva köyünde araştırma başlatılarak su deposu ve şebeke suyundan numune alındığı aktarılan açıklamada, şikayetlerin gıda kaynaklı olma ihtimali doğrultusunda Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğünce gerekli incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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Bolu’daki içme suyu zehirlenmesinde tablo ağırlaşıyor! 14’ü yoğun bakımda 36 kişi tedavi altında

SAYI ARTIYOR

İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrollerin yapılarak klorlama çalışmalarının tekrarlandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren Bolu Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü'nce zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran tüm vatandaşlar için tetkik, tedavi, takip ve filyasyon çalışmalarının etkin şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

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Bolu’daki içme suyu zehirlenmesinde tablo ağırlaşıyor! 14’ü yoğun bakımda 36 kişi tedavi altında

Açıklamada, şu ana kadar Bolu'daki hastanelere zehirlenme şüphesiyle başvuran 71 vatandaştan 36'sının tedavisine devam edildiği 35'inin ise taburcu edildiği duyuruldu. Sağlık taramasının düzenli olarak sürdüğü belirtilen açıklamada, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı salgın denetim ekiplerince de Yuva köyündeki tahkikatın yürütüldüğü bildirildi.