21 Temmuz 2022, Perşembe
Bolu'daki içme suyu zehirlenmesinde tablo ağırlaşıyor! 14'ü yoğun bakımda 36 kişi tedavi altında
Türkiye'nin anbean takip ettiği Bolu'daki içme suyundan zehirlenme olayında yeni gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. Şu ana dek can kaybı olmadı." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 21.07.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 12:34
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