21 Temmuz 2022, Perşembe
Darbeci hain FETÖ'cülerin A Haber'i işgal planı dakika dakika nasıl işledi? İşte FETÖ'nün A Haber'i karadan ve havadan işgal planı
A Haber, 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedefindeydi. FETÖ'cü hainler A Haber'i işgal etmek istedi. Peki o gece neler yaşandı? A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. 15 Temmuz Şehidi Servet Asmaz'ın ağabeyi Selahattin Asmaz, o gece yaşadıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 21.07.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 16:40
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