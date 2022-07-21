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Haberler Galeri Darbeci hain FETÖ'cülerin A Haber'i işgal planı dakika dakika nasıl işledi? İşte FETÖ'nün A Haber'i karadan ve havadan işgal planı

Darbeci hain FETÖ'cülerin A Haber'i işgal planı dakika dakika nasıl işledi? İşte FETÖ'nün A Haber'i karadan ve havadan işgal planı

A Haber, 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedefindeydi. FETÖ'cü hainler A Haber'i işgal etmek istedi. Peki o gece neler yaşandı? A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. 15 Temmuz Şehidi Servet Asmaz'ın ağabeyi Selahattin Asmaz, o gece yaşadıklarını anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.07.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 16:40
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Darbeci hain FETÖ’cülerin A Haber’i işgal planı dakika dakika nasıl işledi? İşte FETÖ’nün A Haber’i karadan ve havadan işgal planı

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirmek istedikleri darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Darbeci hain FETÖ’cülerin A Haber’i işgal planı dakika dakika nasıl işledi? İşte FETÖ’nün A Haber’i karadan ve havadan işgal planı

O gün darbecilerin hedefinde A Haber televizyonu da vardı.

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Darbeci hain FETÖ’cülerin A Haber’i işgal planı dakika dakika nasıl işledi? İşte FETÖ’nün A Haber’i karadan ve havadan işgal planı

Peki darbecilerin A Haber'i işgal planı neydi?

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Darbeci hain FETÖ’cülerin A Haber’i işgal planı dakika dakika nasıl işledi? İşte FETÖ’nün A Haber’i karadan ve havadan işgal planı

6 yıl sonra ortaya çıkan o çarpıcı ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında aktardı.

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Darbeci hain FETÖ’cülerin A Haber’i işgal planı dakika dakika nasıl işledi? İşte FETÖ’nün A Haber’i karadan ve havadan işgal planı

İşte o açıklamalardan satır başları;

18 kişilik ekip görevlendirilmiş sadece A Haber'i susturmak için. Hainler cuntacılar o gün A Haber'e ulaşmak için bir karadan bir havadan plan gerçekleştirmişler.