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YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde tercihler alınmıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sonuçların bu hafta açıklanacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Peki, YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 10:28
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YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını duyurmuştu. Üniversite hayali ile bekleyişte olan öğrenciler sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağı konusunda araştırmalara başladılar. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını duyurdu. Ancak sonuçların hangi gün açıklanacağı konusunda bilgi paylaşılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

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YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)