ANA SAYFA
YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde tercihler alınmıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sonuçların bu hafta açıklanacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Peki, YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 24.08.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 10:28
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14