AÖF son haberler: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu için geri sayım sürerken sınavla ilgili Açıköğretim Fakültesi'nden yeni açıklama yayımlandı. Öğrenciler koronavirüs nedeniyle yaz okulunun nasıl yapılacağını merak ediyordu. Öğrenciler sınavın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...