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Haberler Galeri AÖF son haberler: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak?

AÖF son haberler: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu için geri sayım sürerken sınavla ilgili Açıköğretim Fakültesi'nden yeni açıklama yayımlandı. Öğrenciler koronavirüs nedeniyle yaz okulunun nasıl yapılacağını merak ediyordu. Öğrenciler sınavın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.08.2020 21:41 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 21:45
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AÖF son haberler: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu sınavlarının 5 Eylül tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. AÖF tarafından sınav hakkında yeni açıklama geldi. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...,

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF son haberler: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınavları 5-9 Eylül tarihleri arasında online olarak yapılacak.

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AÖF son haberler: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak?

Açıköğretim'den yapılan son dakika duyurusuna göre internet tabanlı yapılacak olan yaz okulu sınavında internet bağlantısı ile ilgili sorun yaşayan öğrencilerin 24-25 Ağustos tarihleri arasında AOSDESTEK iletişimden randevu alarak bulundukları ildeki Açıköğretim bürosunda yapılacak sınava girebileceklerini duyurdu.

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AÖF son haberler: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak ve 15 Ekim Perşembe günü sona erecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim olarak duyuruldu.

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AÖF son haberler: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı, nasıl olacak?

Anadolu Üniversitesi'nde yer alan bilgilere göre, YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.