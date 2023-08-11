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Haberler Galeri YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Üniversite yerleştirme sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Üniversite yerleştirme sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı 2023! YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabına yanıt arıyor. Öğrenciler, aldıkları puanlar ve tercihler doğrultusunda hangi üniversite ve bölümlere yerleştiklerini öğrenerek yeni bir döneme adım atacaklar. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS tercih sonucu öğrenme sayfası...

Giriş Tarihi: 11.08.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 14:37
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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Üniversite yerleştirme sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

"YKS tercih sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı adaylar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca üniversite adayı takvimde belirtilen tarihler arasında tercih işlemlerini tamamladı. 2023 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM AİS ekranına çevrildi. İşte, üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Üniversite yerleştirme sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

YKS TERCİHLERİ SONA ERDİ!

27 Temmuz tarihinde başlayan YKS tercih işlemleri 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.

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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Üniversite yerleştirme sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM bir bilgi paylaşmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2023 tarihinden sonra 1-2 hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Üniversite yerleştirme sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

YKS üniversite tercih sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi (sonuc.osym.gov.tr) adresinden adayların T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Üniversite yerleştirme sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.