11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çevreci maskesi altında Akbelen'de provokasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Ağaçları kesip çimento merkezi kurdu

Çevreci maskesi altında Akbelen'de provokasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Ağaçları kesip çimento merkezi kurdu

Muğla Akbelen'de sözde çevreci kisvesi altında provokasyon yapan CHP, kendi belediye sınırları içerisindeki orman katliamlarına ise çıt çıkarmıyor. CHP'li Menteşe Belediyesi tarafından çimento fabrikasına verilen ruhsat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görmezden geliniyor.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 08:37
  • 1
  • 12
Çevreci maskesi altında Akbelen’de provokasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu Menteşe’de suspus! Ağaçları kesip çimento merkezi kurdu

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesi Denizova köyünde güneş santrali için 80 ağacın katliamını seyreden CHP, yine CHP'li Menteşe belediyesinin ilçede kızılçam ormanlarının arasındaki çimento fabrikasına verdiği ruhsatı görmezden geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Çevreci maskesi altında Akbelen’de provokasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu Menteşe’de suspus! Ağaçları kesip çimento merkezi kurdu

Köylüler, kızılçam ormanlarının göbeğine hançer gibi saplanan fabrikanın ruhsatının iptali için bir buçuk yıldır mücadele veriyor.

  • 3
  • 12
Çevreci maskesi altında Akbelen’de provokasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu Menteşe’de suspus! Ağaçları kesip çimento merkezi kurdu

KÖYLÜLER EYLEM YAPTI AMA...
Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında kalan Tekağaç mevkisinde kızılçam ormanlarının göbeğine çimento fabrikasının kurulması için Menteşe Belediyesi tarafından ruhsat verildi.

  • 4
  • 12
Çevreci maskesi altında Akbelen’de provokasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu Menteşe’de suspus! Ağaçları kesip çimento merkezi kurdu

Köylüler, Tekağaç mevkiinde 2021 yılında yapımı başlanan entegre çimento fabrikasının ruhsatının iptali için protesto gösterileri düzenledi, dava açtı.

  • 5
  • 12
Çevreci maskesi altında Akbelen’de provokasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu Menteşe’de suspus! Ağaçları kesip çimento merkezi kurdu

Menteşe Belediyesinin önünde defalarca toplanan köylüler, fabrika ruhsatının iptalini istedi.