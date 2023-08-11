11 Ağustos 2023, Cuma
Çevreci maskesi altında Akbelen'de provokasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Ağaçları kesip çimento merkezi kurdu
Muğla Akbelen'de sözde çevreci kisvesi altında provokasyon yapan CHP, kendi belediye sınırları içerisindeki orman katliamlarına ise çıt çıkarmıyor. CHP'li Menteşe Belediyesi tarafından çimento fabrikasına verilen ruhsat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görmezden geliniyor.
Giriş Tarihi: 11.08.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 08:37
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