Çevreci maskesi altında Akbelen'de provokasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Ağaçları kesip çimento merkezi kurdu

Muğla Akbelen'de sözde çevreci kisvesi altında provokasyon yapan CHP, kendi belediye sınırları içerisindeki orman katliamlarına ise çıt çıkarmıyor. CHP'li Menteşe Belediyesi tarafından çimento fabrikasına verilen ruhsat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görmezden geliniyor.