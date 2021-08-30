YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS tercih sonuçları için geri sayımını sürdürüyor. Ağustos ayının sonuna geldiğimiz dönemde gözler ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar üniversite kayıtlarını yaptırmaya başlayacak. İşte, YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?