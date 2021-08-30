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Haberler Galeri YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci tercih sonuçları için gözlerini ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bilindiği üzere tercihler 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik açıklamalarda bulundu. İşte, YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2021 09:10
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YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS tercih sonuçları için geri sayımını sürdürüyor. Ağustos ayının sonuna geldiğimiz dönemde gözler ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar üniversite kayıtlarını yaptırmaya başlayacak. İşte, YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.