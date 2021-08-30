30 Ağustos 2021, Pazartesi
YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci tercih sonuçları için gözlerini ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bilindiği üzere tercihler 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik açıklamalarda bulundu. İşte, YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 30.08.2021 09:10
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YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
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YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
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YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
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YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
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YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?