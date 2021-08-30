İran sınırı 43 kilometrelik beton duvarla örüldü

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ediyor. Yasa dışı geçişlerin engellenmesi için Yüksekova ilçesinin İran sınır hattında başlatılan 43 kilometre beton duvar çalışmaları tamamlandı.

Giriş Tarihi: 30.08.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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