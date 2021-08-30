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Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Genelkurmay Başkanlığı arşivinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin az bilinen fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 30.08.2021 08:39 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 13:22
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Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos
Büyük Taarruz’un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATAŞE) Başkanlığı arşivlerinden verilen fotoğraflarda, "Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi" olarak nitelendirilen büyük zafere ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

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Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos
Büyük Taarruz’un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos

Fotoğraflar arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Çay'da konuşlu 1'inci Ordu Karargahı'nda askeri bandoyla karşılanması, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de gözetleme yerine çıkışı da yer aldı.

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Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos
Büyük Taarruz’un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos

Atatürk'ün 1'inci Ordu Sancağı'nın yanındaki görüntülerinin de yer aldığı albümde bir süvari birliğinin safta duruşu, piyade birliğinin tüfek çatışı, askeri fabrikada fişek yapımı dikkati çeken diğer fotoğraflar arasında bulundu.

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Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos
Büyük Taarruz’un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos

İŞTE ŞANLI TARİHİMİZİN DÖNÜM NOKTASINA ŞAHİTLİK EDEN O FOTOĞRAFLAR

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Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos
Büyük Taarruz’un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos