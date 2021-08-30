30 Ağustos 2021, Pazartesi
Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Genelkurmay Başkanlığı arşivinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin az bilinen fotoğraflar.
Giriş Tarihi: 30.08.2021 08:39 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 13:22
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Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos
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Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos
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Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos
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Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos
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Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları! Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos