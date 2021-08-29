YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2021 YKS tercih kılavuzunda yer lan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması bekleniyor ancak ÖSYM bu konuyla ilgili resmî bir açıklama henüz yapmadı.