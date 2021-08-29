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Haberler Galeri YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci YKS tercih sonuçlarının geleceği açıklamaları bekliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sonuçların açıklanacağı tarih için son dakika açıklamalarda bulundu. İşte, YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2021 19:01
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YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme tercihleri 20 Ağustos 2021 23.59'da sona erdi. Tercih sürecini tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçların belli olmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. İşte, YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına dair açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Aygün: "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." dedi.

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YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2021 YKS tercih kılavuzunda yer lan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması bekleniyor ancak ÖSYM bu konuyla ilgili resmî bir açıklama henüz yapmadı.

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YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.