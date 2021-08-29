Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP başvuruları başladı mı?

Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurmuştu. Hal böyle olunca geçtiğimiz yıl alımı yapılan İŞKUR TYP alımlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. İşte, okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP başvuruları başladı mı?