Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü tünelinde sona yaklaşıldı: 1,5 saatlik yol 40 dakikaya inecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hem bölgeye büyük hizmetler yapacak hem de lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.08.2021 14:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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