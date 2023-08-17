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Haberler Galeri YKS tercih sonuç ekranı e-Devlet! YKS-2023 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr T.C. kimlik numarasıyla sorgulama...

YKS tercih sonuç ekranı e-Devlet! YKS-2023 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr T.C. kimlik numarasıyla sorgulama...

YKS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, öğrencilerin ve velilerin merak konusu haline geldi. Uzun bir süre boyunca yoğun bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleşen üniversite sınavının sonuçlarıyla tercih dönemi tamamlanmıştı. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM'nin sonuç açıklamasına dikti. Peki YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 16:48
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YKS tercih sonuç ekranı e-Devlet! YKS-2023 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr T.C. kimlik numarasıyla sorgulama...

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, milyonlarca öğrenci heyecanla sonuçlarını bekliyor. Üniversite eğitimine adım atacakları kurumun belirleneceği tercih sonuçları, adaylar için büyük bir öneme sahip. Peki YKS 2023 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS tercih sonuç ekranı e-Devlet! YKS-2023 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr T.C. kimlik numarasıyla sorgulama...

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları sınavları bu yıl 17-18 Haziran tarihinde rekor bir katılım yüzdesiyle Türkiye genelinde düzenlendi. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılırken tercih maratonu ise 9 Ağustos'ta tamamlandı.

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YKS tercih sonuç ekranı e-Devlet! YKS-2023 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr T.C. kimlik numarasıyla sorgulama...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra YKS tercih sonuçları internet üzerinden erişime açılacak.

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YKS tercih sonuç ekranı e-Devlet! YKS-2023 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr T.C. kimlik numarasıyla sorgulama...

2023-YKS YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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YKS tercih sonuç ekranı e-Devlet! YKS-2023 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr T.C. kimlik numarasıyla sorgulama...

Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları, tercih işlemleri sona erdikten 10 (on) gün sonra erişime açılmıştı. 2023 YKS yerleştirme sonuçlarının bu yıl en geç cuma gününe kadar (18 Ağustos) açıklanması bekleniyor. ÖSYM sonuç sisteminde yoğunluk oluşmaması için yerleştirme sonuçlarını sabah erken saatlerde veya gece geç saatlerde erişime açıyor.