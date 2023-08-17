17 Ağustos 2023, Perşembe
YKS tercih sonuç ekranı e-Devlet! YKS-2023 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr T.C. kimlik numarasıyla sorgulama...
YKS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, öğrencilerin ve velilerin merak konusu haline geldi. Uzun bir süre boyunca yoğun bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleşen üniversite sınavının sonuçlarıyla tercih dönemi tamamlanmıştı. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM'nin sonuç açıklamasına dikti. Peki YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.08.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 16:48
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