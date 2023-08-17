17 Ağustos 2023, Perşembe
YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı! 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?
YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) için sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylar, sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilirler. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 17.08.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 15:03
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