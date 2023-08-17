YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı! 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

ÖSYM, yükseköğretim alanında önemli bir duyuruyu gerçekleştirerek öğrencilerin heyecanını artırdı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?