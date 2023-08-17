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Haberler Galeri YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı! 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı! 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) için sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylar, sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilirler. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 15:03
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YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı! 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

ÖSYM, yükseköğretim alanında önemli bir duyuruyu gerçekleştirerek öğrencilerin heyecanını artırdı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı! 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2023-YÖKDİL/2) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.Türkiye'de adaylar, 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı! 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM yayımladığı duyuruda; "27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2023-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı! 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı! 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

DİKKAT!

27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YÖKDİL/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.