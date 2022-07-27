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Haberler Galeri YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması: 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık...

YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması: 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık...

YKS tercih işlemleri başladı. 27 Temmuz'dan itibaren tercih bildiriminde bulunacak olan öğrenciler ilgili bölümlerin puan türleri ile başarı sıralamasını araştırmaya başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık bölümleri oldu. Peki, 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 10:36
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YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması: 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık...

YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih bildiriminde bulunacak olan öğrenciler, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık bölümlerine ilişkin puan türleri ve başarı sıralamasını araştırmaya başladı. Peki, 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması: 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık...

YKS TERCİH PUAN TÜRLERİ VE BAŞARI SIRALAMASI

* Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde;

Puan türü: EA

Başarı sırası: En düşük 125 bininci (125.000)

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YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması: 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık...

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil);

Puan türü: SAY

Başarı sırası: En düşük 300 bininci (300.000)

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YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması: 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık...

Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde;

Puan türü: SAY

Başarı sırası: En düşük 250 bininci (250.000)

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YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması: 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık...

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde;

Puan türü: SAY

Başarı sırası: En düşük 50 bininci (50.000)