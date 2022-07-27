YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması: 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık...

YKS tercih işlemleri başladı. 27 Temmuz'dan itibaren tercih bildiriminde bulunacak olan öğrenciler ilgili bölümlerin puan türleri ile başarı sıralamasını araştırmaya başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık bölümleri oldu. Peki, 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.07.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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