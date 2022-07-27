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Binbir Surat Teyfik şoke etti: Milyonluk vurgun yaptı! Girmediği yer kalmamış

Kendisini Cumhurbaşkanlığı veya MİT'te personel, danışman, kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran zanlının halen elini kolunu sallayarak gezmesi bu kadarına da pes dedirtti. 06 TC plakalı aracıyla yada çeşitli bürokrat, siyasetçi ve devlet adamıyla çektirdiği fotoğraflarısosyal medya hesabından paylaşıp insanlara güven aşılayan zanlı, sıra dışı yöntemleriyle milyonluk vurgun yaptı.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 08:57
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Binbir Surat Teyfik şoke etti: Milyonluk vurgun yaptı! Girmediği yer kalmamış

Kamu kurum ve kuruluşlarında 06 TC plakalı aracıyla yada çeşitli bürokrat, siyasetçi ve devlet adamıyla çektirdiği fotoğrafları "Bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdik" diyerek sosyal medya hesabından paylaşıp insanlara güven aşılayan zanlı, sıra dışı yöntemleriyle milyonluk vurgun yaptı.

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Binbir Surat Teyfik şoke etti: Milyonluk vurgun yaptı! Girmediği yer kalmamış

Son genel seçimlerde Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen bir kadını "Boşver milletvekilliğini, seni genel müdür yapacağız" vaadiyle dolandırıp 15 bin lira aldı, bu da yetmezmiş gibi "Git istediğin yere şikâyet et" dedi.

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Binbir Surat Teyfik şoke etti: Milyonluk vurgun yaptı! Girmediği yer kalmamış

Kamu kuruluşlarında görüntü vererek vatandaşlarda olumlu bir imaj oluşturmaya çalışan dolandırıcının çeşitli yöntemlerle onlarca vatandaşı dolandırdığı tespit edildi. Dolandırıcılık, yaralama, iftira, hakaret gibi çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan Teyfik T, kendisini Cumhurbaşkanlığı, MİT personeli veya kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili olarak tanıtarak vatandaşları ağına düşürdü.

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Binbir Surat Teyfik şoke etti: Milyonluk vurgun yaptı! Girmediği yer kalmamış

Kendisini genel olarak Cumhurbaşkanlığı personeli olarak tanıtan Teyfik T, kamu kurumlarının önüne giderek özel plakalı aracıyla fotoğraf çektirdi, bu da yetmezmiş gibi "bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdik" diyerek sosyal medya hesabından bu fotoğrafları paylaştı.

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Binbir Surat Teyfik şoke etti: Milyonluk vurgun yaptı! Girmediği yer kalmamış

İnsanlara kendisini üst düzey yetkili olarak tanıtan ve işe sokma vaadiyle kandıran Teyfik T'nin elini kolunu sallayarak önemli kamu kurum ve kuruluşlarına girdiği, buralarda görüntü verdiği ve siyasilerle fotoğraf çektirerek birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.