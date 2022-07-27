27 Temmuz 2022, Çarşamba
Binbir Surat Teyfik şoke etti: Milyonluk vurgun yaptı! Girmediği yer kalmamış
Kendisini Cumhurbaşkanlığı veya MİT'te personel, danışman, kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran zanlının halen elini kolunu sallayarak gezmesi bu kadarına da pes dedirtti. 06 TC plakalı aracıyla yada çeşitli bürokrat, siyasetçi ve devlet adamıyla çektirdiği fotoğraflarısosyal medya hesabından paylaşıp insanlara güven aşılayan zanlı, sıra dışı yöntemleriyle milyonluk vurgun yaptı.
Giriş Tarihi: 27.07.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 08:57
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