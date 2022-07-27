Binbir Surat Teyfik şoke etti: Milyonluk vurgun yaptı! Girmediği yer kalmamış

Kendisini Cumhurbaşkanlığı veya MİT'te personel, danışman, kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran zanlının halen elini kolunu sallayarak gezmesi bu kadarına da pes dedirtti. 06 TC plakalı aracıyla yada çeşitli bürokrat, siyasetçi ve devlet adamıyla çektirdiği fotoğraflarısosyal medya hesabından paylaşıp insanlara güven aşılayan zanlı, sıra dışı yöntemleriyle milyonluk vurgun yaptı.