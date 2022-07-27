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Haberler Galeri Güncel YKS kılavuzu 2022: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır?

Güncel YKS kılavuzu 2022: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır?

YKS güncel tercih kılavuzu yayımlandı. 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih işlemleri ile birlikte güncel tercih kılavuzu da adayların erişimine açıldı. Tercih kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda tercih yapacak olan adaylar, güncel kılavuzu araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 güncel YKS kılavuzu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022 10:49
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Güncel YKS kılavuzu 2022: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır?

Güncel YKS kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS tercihleri başladı. Üniversite tercih başvurusunda bulunacak öğrenciler, heyecan içinde tercih detaylarını araştırıyor. Güncel kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 güncel YKS kılavuzu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Güncel YKS kılavuzu 2022: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? TERCİH KILAVUZU...

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 05 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2022 GÜNCEL YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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Güncel YKS kılavuzu 2022: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

YÖK Atlas tercih robotu aracılığıyla ilgili puan türlerinden hangi programlara tercih yapılabileceği, üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerini görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkler aracılığıyla 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri ile taban puanlarını sorgulayabilirsiniz.

YKS 2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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Güncel YKS kılavuzu 2022: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi aracılığıyla adaylara duyurulacak.

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Güncel YKS kılavuzu 2022: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında
yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt
için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre
içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.