Güncel YKS kılavuzu 2022: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır?

YKS güncel tercih kılavuzu yayımlandı. 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih işlemleri ile birlikte güncel tercih kılavuzu da adayların erişimine açıldı. Tercih kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda tercih yapacak olan adaylar, güncel kılavuzu araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 güncel YKS kılavuzu...