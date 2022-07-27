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Haberler Galeri YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Üniversite ön lisans ve lisans program kodları...

YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Üniversite ön lisans ve lisans program kodları...

YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih işlemlerinin başlamasının ardından tercih kodları araştırılmaya başlandı. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Peki, YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? İşte üniversite ön lisans ve lisans program kodları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 11:33
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YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Üniversite ön lisans ve lisans program kodları...

YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih işlemleri bugün itibarıyla başladı. Üniversite yerleştirmeleri için heyecan içinde olan öğrenciler, tercih başvurularını gerçekleştiriyor. Tercih işlemleri sırasında en çok merak edilenlerden biri de "tercih kodu" oldu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? İşte ğniversite ön lisans ve lisans program kodları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Üniversite ön lisans ve lisans program kodları...

YKS TERCİH KODU NEDİR?

YKS tercih kodu, tercih işlemleri sırasında ilgili üniversitelerin bölümlerini gösteren koddur. Tercih kodu, tercih başvurusu esnasında kullanılıyor. Adaylar tercih bildirimi yaparken, program kodunu tercih sırasına göre ekliyor.

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YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Üniversite ön lisans ve lisans program kodları...

YKS TERCİH ADI VE TERCİH KODU NASIL BULUNUR?

YKS tercih adı ve kodu, tercih kılavuzunda belirtildi. Tablo-3 ve Tablo-4'te yer alan üniversite kontenjanları, bölümleri ve taban puanları kısmında ilgili bölümlerin kodları yer alıyor. Tabloda, her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, programın öğretim süresi (3) numaralı sütunda, programın puan türü (4) numaralı sütunda, programın genel kontenjanı (5) numaralı sütunda, okul birincisi kontenjanı (6) numaralı sütunda, programla ilgili özel koşul ve açıklamaları (7) numaralı sütunda (Bu koşul numaralarının içeriği "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir.) verilmiştir.

YKS ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYIN... (TABLO-3, TABLO-4)

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YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Üniversite ön lisans ve lisans program kodları...

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? TERCİH KILAVUZU...

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 05 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2022 GÜNCEL YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Üniversite ön lisans ve lisans program kodları...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

YÖK Atlas tercih robotu aracılığıyla ilgili puan türlerinden hangi programlara tercih yapılabileceği, üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerini görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkler aracılığıyla 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri ile taban puanlarını sorgulayabilirsiniz.

YKS 2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...