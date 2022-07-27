YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Üniversite ön lisans ve lisans program kodları...

YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih işlemlerinin başlamasının ardından tercih kodları araştırılmaya başlandı. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Peki, YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? İşte üniversite ön lisans ve lisans program kodları...