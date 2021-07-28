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Karadeniz'de tarihi gün: İlk ateş bugün yakılacak! Törene Başkan Erdoğan da katılıyor
Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih, karış karış taradığı Karadeniz'de umutları boşa çıkarmadı. Fatih, toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi ile Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Türkiye, Karadeniz'de bulunan dev rezervde ilk ateşi bugün yakacak. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle katılacak. Detayları A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı.