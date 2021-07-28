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Karadeniz'de tarihi gün: İlk ateş bugün yakılacak! Törene Başkan Erdoğan da katılıyor

Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih, karış karış taradığı Karadeniz'de umutları boşa çıkarmadı. Fatih, toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi ile Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Türkiye, Karadeniz'de bulunan dev rezervde ilk ateşi bugün yakacak. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle katılacak. Detayları A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 28.07.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 09:47
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Karadeniz'de tarihi gün: İlk ateş bugün yakılacak! Törene Başkan Erdoğan da katılıyor

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye, Karadeniz'de bulunan dev rezervde ilk ateşi bugün yakacak.

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Karadeniz'de tarihi gün: İlk ateş bugün yakılacak! Törene Başkan Erdoğan da katılıyor

Karadeniz'de 2020 yılından bu yana gelen müjdeli haberlere bugün bir yenisi daha eklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu doğal gaz keşfine ilişkin gaz yakma töreni bugün gerçekleşecek.

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Karadeniz'de tarihi gün: İlk ateş bugün yakılacak! Törene Başkan Erdoğan da katılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla bu akşam katılacak.

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Karadeniz'de tarihi gün: İlk ateş bugün yakılacak! Törene Başkan Erdoğan da katılıyor

BÜYÜK KEŞİFLER VAR

Tarihler 2020 yılının Ağustos ayını gösterdiğinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

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Karadeniz'de tarihi gün: İlk ateş bugün yakılacak! Törene Başkan Erdoğan da katılıyor

Sonrasında 2020 yılının Ekim ayında rezerv güncellendi ve toplamda 405 milyar metreküpe çıktı.