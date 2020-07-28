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Haberler Galeri YKS tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama

YKS tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama

YKS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı. ÖSYM tarafından üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ile başarı sıralaması açıklandı. YKS tercih dönemi için geri sayım başlarken, yüz binlerce öğrenci üniversitelerin taban puanları bilgisini araştırıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 YKS tercih kılavuzu...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 17:02
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YKS tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama

YKS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı. YKS tercihleri için geri sayım başlarken tercih bildiriminde bulunacak öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile başarı sıralaması hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 YKS tercih kılavuzu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama

YKS TERCİH KILAVUZU 2020

2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Aağıdaki linke tıklayarak 2020 YKS tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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YKS tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama

2020 YKS TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI

2020 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ÖSYM'nin resmi internet adresinen açıklandı. 2 yıllık üniversiteler "Tablo-3"te, 4 yıllık üniversiteler "Tablo-4"te duyuruldu.

2 YILLIK VE 4 YILLIK YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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YKS tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

220 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

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YKS tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarınıve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.