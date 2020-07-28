YKS tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama

YKS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı. ÖSYM tarafından üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ile başarı sıralaması açıklandı. YKS tercih dönemi için geri sayım başlarken, yüz binlerce öğrenci üniversitelerin taban puanları bilgisini araştırıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 YKS tercih kılavuzu...