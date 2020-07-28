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Haberler Galeri ÖSYM'den son dakika: 2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercih kısa uzun yol

ÖSYM'den son dakika: 2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercih kısa uzun yol

2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM, resmi sitesi üzerinden yayınladığı son dakika açıklamasıyla YKS tercih döneminin başlama tarihini açıkladı. 2020 YKS tercih kılavuzunu paylaşan ÖSYM'nin yaptığı açıklamada "https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. " denildi. Adaylar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, 2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercih kısa uzun yol...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 16:32
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ÖSYM'den son dakika: 2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercih kısa uzun yol

2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih kılavuzu son dakika olarak açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların, "https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır." denildi. Adaylar tercihlerin 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Peki, 2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercih kısa uzun yol...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM'den son dakika: 2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercih kısa uzun yol

ÖSYM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM son dakika açıklamasına göre, YKS 2020 tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada " https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır." denildi.

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ÖSYM'den son dakika: 2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercih kısa uzun yol

Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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ÖSYM'den son dakika: 2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercih kısa uzun yol

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

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ÖSYM'den son dakika: 2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercih kısa uzun yol

YKS KONTENJAN KILAVUZU

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.