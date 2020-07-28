2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih kılavuzu son dakika olarak açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların, "https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır." denildi. Adaylar tercihlerin 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Peki, 2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercih kısa uzun yol...