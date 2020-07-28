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ÖSYM'den son dakika: 2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercih kısa uzun yol
2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM, resmi sitesi üzerinden yayınladığı son dakika açıklamasıyla YKS tercih döneminin başlama tarihini açıkladı. 2020 YKS tercih kılavuzunu paylaşan ÖSYM'nin yaptığı açıklamada "https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. " denildi. Adaylar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, 2020 YKS üniversite programları ve kontenjanları belli oldu mu? YÖK Atlas nasıl kullanılır? YKS tercih kısa uzun yol...
Giriş Tarihi: 28.07.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 16:32
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