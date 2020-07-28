MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İl içi tayin sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Binlerce öğretmenin merakla beklediği MEBBİS il içi atama sonuçları için kritik sonuç geldi. 20-27 Temmuz tarihleri arasında yapılan il içi atama başvuruları sonrasında gözler son dakika açıklamasına çevrildi. Bugün başvuruların sona ermesinin ardından öğretmenlerin il içi atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İstanbul, Antalya, Ankara, Van, Gaziantep il içi atama...