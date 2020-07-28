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MEB il içi atama sonuç ekranı: MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İstanbul, Antalya, Ankara, Van, Gaziantep il içi atama...
İl içi atama sonuçlarının 28 Temmuz tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Mlli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen il içi atama sonuçları için geri sayım başladı. 20-27 Temmuz tarihlerinde yapılan başvuruların süreci uzatılmıştı. Başvuruların ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte MEBBİS sistemine giriş sağlanacak. Öğretmen il içi tayin sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki, MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İstanbul, Antalya, Ankara, Van, Gaziantep il içi atama...
Giriş Tarihi: 28.07.2020 19:30Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 19:37