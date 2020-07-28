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Haberler Galeri MEB il içi atama sonuç ekranı: MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İstanbul, Antalya, Ankara, Van, Gaziantep il içi atama...

MEB il içi atama sonuç ekranı: MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İstanbul, Antalya, Ankara, Van, Gaziantep il içi atama...

İl içi atama sonuçlarının 28 Temmuz tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Mlli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen il içi atama sonuçları için geri sayım başladı. 20-27 Temmuz tarihlerinde yapılan başvuruların süreci uzatılmıştı. Başvuruların ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte MEBBİS sistemine giriş sağlanacak. Öğretmen il içi tayin sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki, MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İstanbul, Antalya, Ankara, Van, Gaziantep il içi atama...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 19:37
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MEB il içi atama sonuç ekranı: MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İstanbul, Antalya, Ankara, Van, Gaziantep il içi atama...

MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İl içi tayin sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Binlerce öğretmenin merakla beklediği MEBBİS il içi atama sonuçları için kritik sonuç geldi. 20-27 Temmuz tarihleri arasında yapılan il içi atama başvuruları sonrasında gözler son dakika açıklamasına çevrildi. Bugün başvuruların sona ermesinin ardından öğretmenlerin il içi atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İstanbul, Antalya, Ankara, Van, Gaziantep il içi atama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB il içi atama sonuç ekranı: MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İstanbul, Antalya, Ankara, Van, Gaziantep il içi atama...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İl içi atama sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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MEB il içi atama sonuç ekranı: MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İstanbul, Antalya, Ankara, Van, Gaziantep il içi atama...

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 20 Temmuz 2020-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ancak MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu süre 1 günlüğüne uzatıldı.

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MEB il içi atama sonuç ekranı: MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İstanbul, Antalya, Ankara, Van, Gaziantep il içi atama...

2020 Öğretmenlerin İl içi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları bugün (28/07/2020) saat 13:30 'a kadar uzatıldı.

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MEB il içi atama sonuç ekranı: MEBBİS 2020 il içi atama sonuçları belli oldu mu? İstanbul, Antalya, Ankara, Van, Gaziantep il içi atama...

MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMALARI DUYURUSU

1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.a