YKS tercih dönemi son dakika açıklandı! 2022 YKS tercihler ne zaman? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, şimdi de tercihlerin başlayacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile tercih takvimi belirlendi. Peki, YKS tercih dönemi ne zaman? 2022 YKS tercihler ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.07.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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