18 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS tercih dönemi son dakika açıklandı! 2022 YKS tercihler ne zaman? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercih dönemi son dakika açıklandı! 2022 YKS tercihler ne zaman? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, şimdi de tercihlerin başlayacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile tercih takvimi belirlendi. Peki, YKS tercih dönemi ne zaman? 2022 YKS tercihler ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 09:09
  • 1
  • 12
YKS tercih dönemi son dakika açıklandı! 2022 YKS tercihler ne zaman? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercih dönemi son dakika açıklandı! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2022 sonuçları açıklandı. YKS puanlarını öğrenen öğrenciler, heyecan içinde tercih dönemini beklemeye başladı. Üniversite tercihlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, tercihlerin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, YKS tercih dönemi ne zaman? 2022 YKS tercihler ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
YKS tercih dönemi son dakika açıklandı! 2022 YKS tercihler ne zaman? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.

  • 3
  • 12
YKS tercih dönemi son dakika açıklandı! 2022 YKS tercihler ne zaman? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzunun, önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Tercih kılavuzu ile birlikte üniversite taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belli olacak.

  • 4
  • 12
YKS tercih dönemi son dakika açıklandı! 2022 YKS tercihler ne zaman? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Tercih kılavuzunın yayımlanmasının ardından üniversite kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması da duyurulacak. Ancak YÖK üzerinden bir önceki dönemlere ait üniversite taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

YKS 2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

  • 5
  • 12
YKS tercih dönemi son dakika açıklandı! 2022 YKS tercihler ne zaman? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.