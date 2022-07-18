YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu?

YKS'ye kaç kişi girdi? 2022 YKS'nin sonuçları açıklandı. Üniversite sınavına katılan milyonlarca öğrenci heyecan içinde sonuçları bekliyordu. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanması ile birlikte tercih takvimi beklenmeye başlandı. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de sınava kaç kişinin katıldığı oldu. Peki, YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.07.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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