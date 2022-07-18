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Haberler Galeri YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu?

YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu?

YKS'ye kaç kişi girdi? 2022 YKS'nin sonuçları açıklandı. Üniversite sınavına katılan milyonlarca öğrenci heyecan içinde sonuçları bekliyordu. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanması ile birlikte tercih takvimi beklenmeye başlandı. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de sınava kaç kişinin katıldığı oldu. Peki, YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 09:14
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YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu?

YKS sınavına kaç kişi girid? Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi belirlendi. Tercih takviminin açıklanmasının ardından öğrenciler bekleyişe geçti. Şimdi ise en çok araştırılanlar arasında sınava katılan kişi sayısı oldu. Peki, YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu?

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

YKS sınavına ait sayısal bilgiler henüz açıklanmadı. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı 2022 YKS'de sınava katılan kişi sayısı net olarak açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu?

YKS 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Tercih kılavuzunın yayımlanmasının ardından üniversite kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması da duyurulacak. Ancak YÖK üzerinden bir önceki dönemlere ait üniversite taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

YKS 2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.