17 Temmuz 2022, Pazar
Kavrulacağız! Türkiye’ye sıcak hava uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece artacak
Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, gelecek hafta sonuna doğru sıcaklıklar 5 ila 10 derece yükselecek. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 35, Ege'de de bir takım şehirlerde 45 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 17.07.2022 19:58 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 20:01
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