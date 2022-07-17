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Kavrulacağız! Türkiye’ye sıcak hava uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece artacak

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, gelecek hafta sonuna doğru sıcaklıklar 5 ila 10 derece yükselecek. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 35, Ege'de de bir takım şehirlerde 45 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2022 19:58 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 20:01
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Kavrulacağız! Türkiye’ye sıcak hava uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece artacak

Türkiye genelinde sıcaklıklar artmaya başlıyor.

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Kavrulacağız! Türkiye’ye sıcak hava uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece artacak

2 BÖLGEDE KAVURUCU SICAKLAR BAŞLIYOR

Marmara'da sıcaklık 35'leri geçecek.

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Kavrulacağız! Türkiye’ye sıcak hava uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece artacak

Ege Bölgesi de aşırı sıcaklardan etkilenecek.

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Kavrulacağız! Türkiye’ye sıcak hava uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece artacak

TERMOMETRELER 45 DERECEYİ GÖSTEREBİLİR

Bölgede cuma ve cumartesi günü sıcaklık, 40 dereceye çıkıp 45 dereceyi bulabilir.

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Kavrulacağız! Türkiye’ye sıcak hava uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece artacak

SICAKLIK ÖNCESİ KUVVETLİ RÜZGAR

Kavurucu sıcaklar gelmeden önce, hafta başında kısa süreli şiddetli rüzgarlar olacak.