Kavrulacağız! Türkiye’ye sıcak hava uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece artacak

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, gelecek hafta sonuna doğru sıcaklıklar 5 ila 10 derece yükselecek. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 35, Ege'de de bir takım şehirlerde 45 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.