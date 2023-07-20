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YKS T.C Kimlik NO ile sonuç sorgulama ekranı! sonuc.osym.gov.tr e-Devlet YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS sonucunu tek tıkla öğren! "YKS sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun cevabı milyonlarca üniversite adayı tarafından araştırılmaya başlandı. YKS sınav sonucu ve puanlarını öğrenmek isteyenler, sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret ederek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecekler. Adaylar, YKS'de aldıkları Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanlarını tek bir ekranda görüntüleyebilecek. Peki, YKS sınav sonuçları bugün mü, saat kaçta açıklanacak? İşte T.C kimlik no ile YKS sonuç sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 20.07.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 08:52
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YKS T.C Kimlik NO ile sonuç sorgulama ekranı! sonuc.osym.gov.tr e-Devlet YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

"YKS sonuçları son dakika açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Sınav sonuçları için nefesler tutulmuş durumda... YKS sınav sonucu ve puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret ederek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Adaylar, YKS'de aldıkları Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanlarını tek bir ekranda görüntüleyebilecek. Peki, YKS, 20 Temmuz'da mı açıklanacak? YKS sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte, ÖSYM ekranı ile YKS sonuçları sorgulama ekranı 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS T.C Kimlik NO ile sonuç sorgulama ekranı! sonuc.osym.gov.tr e-Devlet YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM SON DAKİKA: YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.

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YKS T.C Kimlik NO ile sonuç sorgulama ekranı! sonuc.osym.gov.tr e-Devlet YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibariyle osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz.

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YKS T.C Kimlik NO ile sonuç sorgulama ekranı! sonuc.osym.gov.tr e-Devlet YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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YKS T.C Kimlik NO ile sonuç sorgulama ekranı! sonuc.osym.gov.tr e-Devlet YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

YKS SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemiE-DEVLET YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI