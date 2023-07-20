YKS T.C Kimlik NO ile sonuç sorgulama ekranı! sonuc.osym.gov.tr e-Devlet YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

"YKS sonuçları son dakika açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Sınav sonuçları için nefesler tutulmuş durumda... YKS sınav sonucu ve puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret ederek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Adaylar, YKS'de aldıkları Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanlarını tek bir ekranda görüntüleyebilecek. Peki, YKS, 20 Temmuz'da mı açıklanacak? YKS sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte, ÖSYM ekranı ile YKS sonuçları sorgulama ekranı 2023!