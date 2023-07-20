20 Temmuz 2023, Perşembe
YKS T.C Kimlik NO ile sonuç sorgulama ekranı! sonuc.osym.gov.tr e-Devlet YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
YKS sonucunu tek tıkla öğren! "YKS sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun cevabı milyonlarca üniversite adayı tarafından araştırılmaya başlandı. YKS sınav sonucu ve puanlarını öğrenmek isteyenler, sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret ederek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecekler. Adaylar, YKS'de aldıkları Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanlarını tek bir ekranda görüntüleyebilecek. Peki, YKS sınav sonuçları bugün mü, saat kaçta açıklanacak? İşte T.C kimlik no ile YKS sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 20.07.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 08:52
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