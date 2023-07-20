YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS 1.cisi hangi şehirden/ilden çıktı? 2023 üniversite sınavı birincileri kimler oldu? Tam puan alan kaç kişi?

Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Bu kapsamda özellikle "YKS birincisi kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi internet sitesinde duyurulan sonuçlar sonrası detaylar merak ediliyor. Üniversite sınav sonucuna göre birinci olan kişilerin hangi il ve ilçeden çıktığı araştırılıyor. Peki, YKS birincisi açıklandı mı, kim oldu, hangi ilden çıktı? İşte haberin detayı!