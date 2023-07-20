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Haberler Galeri YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS 1.cisi hangi şehirden/ilden çıktı? 2023 üniversite sınavı birincileri kimler oldu? Tam puan alan kaç kişi?

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS 1.cisi hangi şehirden/ilden çıktı? 2023 üniversite sınavı birincileri kimler oldu? Tam puan alan kaç kişi?

Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Bu kapsamda özellikle "YKS birincisi kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi internet sitesinde duyurulan sonuçlar sonrası detaylar merak ediliyor. Üniversite sınav sonucuna göre birinci olan kişilerin hangi il ve ilçeden çıktığı araştırılıyor. Peki, YKS birincisi açıklandı mı, kim oldu, hangi ilden çıktı? İşte haberin detayı!

Giriş Tarihi: 20.07.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 08:44
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2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS’de tam puan alan kaç kişi?

"2023 YKS birincisi kim oldu?" sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. YKS sonuçlarının açıklanması sonrası öğrencilerin önünde yeni bir dönem başlıyor. Bununla birlikte, Türkiye birincisi kimin olduğu ve hangi şehirden çıktığı büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, "YKS birincisi kim oldu?, "2023 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı?" İşte, YKS Türkiye 1. si...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS’de tam puan alan kaç kişi?

ÖSYM SON DAKİKA! 2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

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2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS’de tam puan alan kaç kişi?

YKS AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibariyle osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz.

2023 YKS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS’de tam puan alan kaç kişi?

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. YKS programları ve kontenjanları kılavuzunda taban puanları ve kontenjanlar yer alıyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

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2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS’de tam puan alan kaç kişi?

YERLEŞTİRME

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumlarıtarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıdaaçıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.