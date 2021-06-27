YKS sınav yorumları 2021: AYT, YDT soruları nasıldı, zor muydu yoksa kolay mıydı? Bu yıl YKS soruları zor muydu, kolay mıydı?

YKS sınav yorumları 2021: AYT, YDT soruları nasıldı, zor muydu yoksa kolay mıydı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS 2021'de 2. ve 3. oturumla sona erecek. Katılım sağlayan adaylar sonrasında sınav hakkında yapılan yorumları yakından takip ediyor. Özellikle sosyal medya organları olan Twitter ve Instagram'da sınav hakkında yapılan değerlendirmeler merak ediliyor. Her yıl sınav sonu araştırılan konu hakkında değerlendirmeleri haberimizde derledik. İşte, AYT, YDT soruları nasıldı, zor muydu yoksa kolay mıydı? Bu yıl YKS soruları zor muydu, kolay mıydı?