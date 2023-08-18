ÖSYM YKS SONUÇ SON DAKİKA 2023 | YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün belli olur mu?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), öğrenciler için hem bir maratonun hem de geleceklerini şekillendiren kritik bir aşamanın başlangıcını temsil ediyor. Sınavın sona ermesiyle birlikte elde ettikleri puanlar ve sıralamalarına göre üniversite tercihlerini yapan gençler, şu an büyük bir heyecanla ÖSYM'nin tercih sonuçlarını açıklamasını bekliyorlar. Peki YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2023 YKS sonuçları bugün açıklanır mı?