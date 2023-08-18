18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

KPSS sonuç tarihi, sınavların tamamlanmasının ardından hızla gündemde yerini aldı. Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını bekliyor. KPSS 2023 sonuçları için heyecanla beklenen tarih ise merak konusu. Peki KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 08:22
  • 1
  • 7
KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

KPSS sonuç tarihi, sınavların tamamlanmasının ardından hızla gündemde yerini aldı. Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını bekliyor. KPSS 2023 sonuçları için heyecanla beklenen tarih ise merak konusu. Peki KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

KPSS OTURUMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ TARİHLER

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü yapıldı.

  • 3
  • 7
KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı.

  • 4
  • 7
KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

Son olarak KPSS ÖABT oturumu 6 Ağustos Pazar günü gerçekleşti.

  • 5
  • 7
KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

KPSS SONUÇ TARİHİ

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuçları, 25 Ağustos Cuma günü açıklanacak.