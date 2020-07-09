YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur?

YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. TYT, AYT ve YDT sınavı olmak üzere 3 oturum şeklinde yapılan sınav sonrasında sorular ve cevap anahtarı açıklanmıştı. Üniversite hayali kuran adaylar gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı tarihe çevirdi. YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 20:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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