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Haberler Galeri YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur?

YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur?

YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. TYT, AYT ve YDT sınavı olmak üzere 3 oturum şeklinde yapılan sınav sonrasında sorular ve cevap anahtarı açıklanmıştı. Üniversite hayali kuran adaylar gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı tarihe çevirdi. YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 20:24
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YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur?

YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2,5 milyon adayın ter döktüğü YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Adaylar puanlarını öğrenmek için artık günleri saymaya başladı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Peki, YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur?

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 milyonu aşkın öğrencinin ter döktüğü sınav sonuçları için müjdeli haber ÖSYM'den geldi.

YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

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YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur?

YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

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YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur?

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

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YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.