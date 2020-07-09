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Haberler Galeri Son dakika: AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı?

Son dakika: AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı?

AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika olarak açıklanan sınav sonuçları sonrasında öğrenciler 3 ders sınavlarının akıbetini merak etmeye başladı. Anadolu Üniversitesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, AÖF 3 ders sınavı olmayacak mı?...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 21:20 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 21:27
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Son dakika: AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı?

AÖF sınav sonuçları son dakika olarak açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için Anadolu Üniversitesi açık öğretim sonuç ekranına giriş yaptı. Öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer alan üç ders sınavının akıbeti merak ediliyor. AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Son dakika: AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı?

AÖF 3 ders sınavı olacak mı?

Anadolu Üniversitesi konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Son dakika: AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı?

AÖF'TEN ÜÇ DERS SINAVI DUYURUSU

Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Üç Ders Sınavı"nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde, 2019-2020 öğretim döneminde "Yaz Okulu" açılmayacaktır.

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Son dakika: AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı?

"Üç Ders Sınavı" internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

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Son dakika: AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı?

"Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.