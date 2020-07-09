HaberlerGaleriSon dakika: AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı?
Son dakika: AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı?
AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika olarak açıklanan sınav sonuçları sonrasında öğrenciler 3 ders sınavlarının akıbetini merak etmeye başladı. Anadolu Üniversitesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, AÖF 3 ders sınavı olmayacak mı?...
Giriş Tarihi: 09.07.2020 21:20Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 21:27