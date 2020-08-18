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Haberler Galeri YKS son dakika! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite 2020 yerleştirme sonuçları belli oldu mu? Uzaktan, online...

YKS son dakika! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite 2020 yerleştirme sonuçları belli oldu mu? Uzaktan, online...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2020 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Tercih dönemi 6-14 Ağustos döneminde gerçekleştirilmişti. Sürecin ardından adaylar YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite 2020 yerleştirme sonuçları belli oldu mu? Uzaktan, online...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 18:32
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YKS son dakika! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite 2020 yerleştirme sonuçları belli oldu mu? Uzaktan, online...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite 2020 yerleştirme sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamayı bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar kazandığı üniversitelere kayıt olabilecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite 2020 yerleştirme sonuçları belli oldu mu? Uzaktan, online...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS son dakika! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite 2020 yerleştirme sonuçları belli oldu mu? Uzaktan, online...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.

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YKS son dakika! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite 2020 yerleştirme sonuçları belli oldu mu? Uzaktan, online...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

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YKS son dakika! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite 2020 yerleştirme sonuçları belli oldu mu? Uzaktan, online...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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YKS son dakika! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite 2020 yerleştirme sonuçları belli oldu mu? Uzaktan, online...

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.