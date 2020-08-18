YKS son dakika! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite 2020 yerleştirme sonuçları belli oldu mu? Uzaktan, online...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2020 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Tercih dönemi 6-14 Ağustos döneminde gerçekleştirilmişti. Sürecin ardından adaylar YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite 2020 yerleştirme sonuçları belli oldu mu? Uzaktan, online...