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Haberler Galeri AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Bugün...

AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Bugün...

AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyordu. Bütün gün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasına kitlenen adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Bugün...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 17:45
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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Bugün...

AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Öğretim Lise (AÖL) sonuçlarının dün açıklanması bekleniyordu. MEB sonuçlar için 17 Ağustos tarihini işaret etmişti. Sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Bugün...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Bugün...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan takvime göre sonuçların 17 Ağustos'ta erişime açılacağı söylendi. Dün açıklanmayan AÖL sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Bugün...

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

MEB'in resmi internet sitesi (meb.gov.tr) adresi üzerinden sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bu ekrana doğrudan gidebilirsiniz.

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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Bugün...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Bugün...

AÖL'DEN DUYURU

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.