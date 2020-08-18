AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Öğretim Lise (AÖL) sonuçlarının dün açıklanması bekleniyordu. MEB sonuçlar için 17 Ağustos tarihini işaret etmişti. Sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Bugün...