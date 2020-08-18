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AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Bugün...
AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyordu. Bütün gün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasına kitlenen adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, iptal mi oldu? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Bugün...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 17:45
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