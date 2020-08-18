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Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim, online...

MEB son dakika açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim, online...

2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı yönündeki araştırmalar hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Mart ayında uzaktan eğitim TRT ve EBA üzerinden gerçekleşmişti. Bilim Kurulu tarafından önerilen uzaktan eğitimin hangi sınıfları kapsayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim, online...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 18:53
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MEB son dakika açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim, online...

Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılış tarihi son günlerin en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Geçtiğimiz Mart ayında uygulanan uzaktan eğitim şeklinin yeni eğitim-öğretim yılında devam edip etmeyeceği sorgulanıyor. Veliler ve öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamayı kitlenmiş durumda. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim, online...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim, online...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacak.

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MEB son dakika açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim, online...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, '21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.' dedi.

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MEB son dakika açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim, online...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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MEB son dakika açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim, online...

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.