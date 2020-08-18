HaberlerGaleriMEB son dakika açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim, online...
MEB son dakika açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim, online...
2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı yönündeki araştırmalar hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Mart ayında uzaktan eğitim TRT ve EBA üzerinden gerçekleşmişti. Bilim Kurulu tarafından önerilen uzaktan eğitimin hangi sınıfları kapsayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 8.ve 12. sınıflara okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim, online...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 18:47Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 18:53