HaberlerGaleriBugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS sınavında ter dökecek. 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS sınavı sürecinde sokağa çıkma yasağı sürecinde kimlerin muaf olacağı merak ediliyor. Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı sorgulanmaya devam ediyor. İşte, Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...