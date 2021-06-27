27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağına yönelik merak artıyor. Özellikle YKS sınavının uygulanacağı hafta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Sınav sürecinde veliler öğrencilere eşlik etme istiyor. Hal böyle olunca Pazar günü sokağa çıkma yasağının hangi saatlerinden muaf olunacağı sorgulanıyor. İşte, Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...