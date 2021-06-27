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Haberler Galeri Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS sınavında ter dökecek. 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS sınavı sürecinde sokağa çıkma yasağı sürecinde kimlerin muaf olacağı merak ediliyor. Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı sorgulanmaya devam ediyor. İşte, Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...

Giriş Tarihi: 27.06.2021 08:49
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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...

27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağına yönelik merak artıyor. Özellikle YKS sınavının uygulanacağı hafta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Sınav sürecinde veliler öğrencilere eşlik etme istiyor. Hal böyle olunca Pazar günü sokağa çıkma yasağının hangi saatlerinden muaf olunacağı sorgulanıyor. İşte, Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile açıklanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili 1 Temmuz'a kadar yürürlükte olacak olan süreç şu şekilde;

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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile bugün ve yarın yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...

YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erecek.