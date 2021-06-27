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Haberler Galeri Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. İçmeler bölgesinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, son durumu A Haber'de anlattı. Aybal, "Çalışmalar iyiye gidiyor birkaç saate iyi haberi paylaşırız." dedi.

Giriş Tarihi: 27.06.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 13:11
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Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Muğla'nın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Marmaris'te ormanlık alanda başlayan yangın, saniyeler içerisinde büyüdü.

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Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

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Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Bölgeye hareket eden ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

TURİSTLER KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ

Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.

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Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Marmaris'te çıkan yangının ardından Orman Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabından bir açıklamada bulundu: