Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. İçmeler bölgesinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, son durumu A Haber'de anlattı. Aybal, "Çalışmalar iyiye gidiyor birkaç saate iyi haberi paylaşırız." dedi.

Giriş Tarihi: 27.06.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 13:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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