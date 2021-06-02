LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sınavına yönelik detaylar paylaşıldı. Binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek LGS sınavı için yayınlanan genelge son dakika olarak duyuruldu. 6 Haziran tarihinde yapılacak sınav için giriş belgesi detayları merak ediliyor. İşte, LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?