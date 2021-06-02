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Haberler Galeri LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sınavına yönelik detaylar paylaşıldı. Binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek LGS sınavı için yayınlanan genelge son dakika olarak duyuruldu. 6 Haziran tarihinde yapılacak sınav için giriş belgesi detayları merak ediliyor. İşte, LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 02.06.2021 21:32
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LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava katılacak olan binlerce 8. sınıf öğrencisi merkezi sınavla ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt bulmuş oldu. LGS sınav giriş belgesini almak isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. İşte, LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

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LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

MEB'in açıklamasında yer alan bilgilere göre Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 09:30'da ikinci oturum 11:30'da başlayacak.

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LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Sınav giriş bilgileri e-okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenci sınava gireceği binada ve sırada giriş belgesini görebilecek.

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LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Adayların en geç saat 09:00'da sınav merkezlerinde olması gerekiyor. Veliler covid-19 tedbirleri kapsamında okul bahçelerine alınmayacak.

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LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Sınava gelirken nüfus cüzdanı yani kimlik belgesini yanında bulundurmak zorunlu olacak.