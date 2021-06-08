YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT...

YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler YKS için gelecek açıklamalara çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre YKS sınavına sayılı günler kaldı. AYT, YDT ve TYT olarak 3 oturum halinde gerçekleşecek sınavlar öncesi adaylar giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT...